Togg, oto galericilerden tam not aldı

BURSA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'daki oto galericileri ziyareti esnasında Togg'un direksiyonuna geçen esnaftan akıllı cihazın performansı ve tasarımına ilişkin yorumlarını dinledi.

Bakan Varank, Anadolu ve Kapadokya rengi Togg ile geldiği Eski Otokop Sitesi'nnde kemençe ve horon ekibiyle karşılandı. Önce kemençe ekibi daha sonra da oto galerici esnafı, Kapadokya ve Anadolu rengi Togg T10X'leri inceledi. Togg ile galericiler sitesinin içinde tur atan esnaf, fiyat performans, hız, tasarım ve renklerine ilişkin yorumlarını Bakan Varank'a iletti.

Bakan Varank, "Arabadan anlayan, arabanın profesörü olan herkes içine bindiğinde bunu beğeniyor. Türkiye'nin Otomobili Projesi, Türkiye'de katma değer oluşturan, insanların evine ekmek götürmesini sağlayan, tedarik zinciriyle satış ve daha sonraki hizmetleriyle aslında büyük bir ekonomik değer oluşturan bir proje" ifadesini kullandı.

Togg, galericilerden 0'dan 100'e 4,5 saniyede ivmelenmesi, 500 kilometre üzeri menzili, tasarımı, algılanan kalitesinin yüksekliği ve fiyat performansı gibi özellikleriyle tam not aldı.