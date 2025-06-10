TOD'un yeni dizisi "Vicdansız"ın çekimleri başladı

TOD'un yeni dizisi 'Vicdansız'ın çekimleri başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başrollerini Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı TOD'un yeni orijinal dizisi "Vicdansız"ın çekimlerine başlandı.

Başrollerini Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı TOD'un yeni orijinal dizisi "Vicdansız"ın çekimlerine başlandı.

TOD'dan yapılan açıklamaya göre, yapımını ARC Film'in, yapımcılığını ise Fatih Enes Ömeroğlu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın otururken senaryosu Levent Cantek imzası taşıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan, Cansel Elçin, Feyza Sevil Güngör, Tansel Öngel, Emre Aslan, Cemal Toktaş, Mehmet Bozdoğan ve Bülent Düzgünoğlu yer alıyor.

Dizinin konusu şöyle:

"Deniz, finans sektöründe yükselen, hırslı ve soğukkanlı bir uzmandır. Patronunun kızı Nilüfer'le olan ilişkisi, kariyerini taçlandıran ortaklık teklifiyle birlikte göz kamaştırıcı bir yola girerken, kalbinin asıl sahibi Vicdan'la gizli bir hayat kurmaya çalışmaktadır. Ancak planladığı gelecek, bir trafik kazasıyla paramparça olur. Vicdan ortadan kaybolur. ve kimse onun varlığını hatırlamaz."

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararı

Aralarında İngiltere de var! 5 ülkeden İsrailli bakanlara yaptırım
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bosna Hersek'te Meclis oturumu 'yılan' nedeniyle ertelendi

Meclis salonunda büyük panik! Salon apar topar boşaltıldı
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor

Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Samsunspor transferde çok hızlı! Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı

Samsunspor transferde çok hızlı! Yüksel Yıldırım bir ismi daha duyurdu
Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e son vedasını duygusal sözlerle yaptı

Ünlü oyuncu, Ferdi Zeyrek'i gözyaşlarıyla uğurladı
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Türk spor tarihinde bir ilk! Toprak Razgatlıoğlu 2026'da MotoGP'de yarışacak

Toprak Razgatlıoğlu'ndan Türk spor tarihinde bir ilk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.