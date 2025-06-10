TOD'un yeni dizisi 'Vicdansız'ın çekimleri başladı

Başrollerini Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı TOD'un yeni orijinal dizisi "Vicdansız"ın çekimlerine başlandı.

TOD'dan yapılan açıklamaya göre, yapımını ARC Film'in, yapımcılığını ise Fatih Enes Ömeroğlu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın otururken senaryosu Levent Cantek imzası taşıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan, Cansel Elçin, Feyza Sevil Güngör, Tansel Öngel, Emre Aslan, Cemal Toktaş, Mehmet Bozdoğan ve Bülent Düzgünoğlu yer alıyor.

Dizinin konusu şöyle:

"Deniz, finans sektöründe yükselen, hırslı ve soğukkanlı bir uzmandır. Patronunun kızı Nilüfer'le olan ilişkisi, kariyerini taçlandıran ortaklık teklifiyle birlikte göz kamaştırıcı bir yola girerken, kalbinin asıl sahibi Vicdan'la gizli bir hayat kurmaya çalışmaktadır. Ancak planladığı gelecek, bir trafik kazasıyla paramparça olur. Vicdan ortadan kaybolur. ve kimse onun varlığını hatırlamaz."