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TOBB ve ETSO, Erzurum'da 250 ihtiyaç sahibi öğrenciye bot ve mont dağıttı

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TOBB ve ETSO, Erzurum'da 250 ihtiyaç sahibi öğrenciye bot ve mont dağıttı
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Erzurum'da TOBB ve ETSO işbirliğinde ihtiyaç sahibi 250 öğrenciye bot ve mont dağıtıldı. Palandöken ilçesindeki bir ortaokulda düzenlenen programda ETSO Başkanı Saim Özakalın, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi ve desteklerinin süreceğini belirtti.

Erzurum'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından, ihtiyaç sahibi 250 öğrenciye bot ve mont dağıtıldı.

TOBB ve ETSO işbirliğinde kentteki ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Palandöken ilçesindeki bir ortaokulda program düzenlendi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, kendi eğitim yıllarına değinerek çocuklara tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Özakalın, "Eğitime yapılan yatırım ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Çocuklarımıza yapılan bu yatırım, bizim en büyük kazancımızdır. Sizlerin azim ve gayretle geleceğinize yürümeniz, şahsınız, aileniz ve ülkemiz adına çok kıymetlidir. Biz büyükleriniz olarak, sizlerin ülke ve şehir menfaatine yapacağınız her türlü atılımı desteklemeye hazırız. Bu destekleri, başarılarınızın daim olması temennisiyle sizlere takdim ediyoruz. Yeter ki sizler iyi çalışın, memleketimize faydalı bireyler olun." ifadelerini kullandı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Pala, ETSO Eğitim Komisyonu Başkanı ve Meclis Üyesi Abdullah Samancı, Meclis Üyesi Erdal Erdoğan ile ETSO Genel Sekreter Yardımcısı Hakan İnanlı katıldı.

Program, protokol üyelerinin ihtiyaç sahibi 250 öğrenciye bot ve mont dağıtmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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