Tayfun Kahraman Hastaneye Kaldırıldı... Tmmob: Tayfun Kahraman'ın Cezaevinde Olduğu Her Saat Hukuksuzdur

"Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Birliğimize bağlı TMMOB Şehir Plancıları Odası'nda yıllar boyunca çeşitli kurullarda görev yapmış olan meslektaşımız Tayfun Kahraman, sağlık sorunları yaşamakta, MS hastası olmasına rağmen cezaevi koşullarında tutulmaktadır. Sağlık hakkı ihlal edilerek yaşamı tehlikeye atılan meslektaşımız dün cezaevinde düşme sonucu yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Bu ülkenin güzel yarınları için mücadele eden arkadaşımıza bedel ödetmeye çalışmaktan vazgeçilmelidir. Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılama kararı açık olmasına rağmen Tayfun Kahraman'ın cezaevinde olduğu her gün, her saat hukuksuzdur."