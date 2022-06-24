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TJK Apranti Eğitim Merkezi 36. dönem mezunlarını verdi

AA - Fahrettin Gök - Güncel
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Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) geleceğin jokeylerini yetiştirdiği Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi 2021-2022 yılı 36. dönem mezunlarına, diplomaları düzenlenen törenle verildi.

Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) geleceğin jokeylerini yetiştirdiği Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi 2021-2022 yılı 36. dönem mezunlarına, diplomaları düzenlenen törenle verildi.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen törene TJK Yönetim Kurulu üyeleri, mezuniyet hakkını kazanan 31 apranti ve aileleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TJK Genel Sekreteri Ahmet Özbelge, "TJK sosyal alanlarda da ülkesine iyi insanlar yetiştirmeyi hedefleyen bir dernektir. Mezunlarımızı hayatın zorlu mücadelesine uğurluyoruz. Onlardan iyi bir insan, iyi bir vatandaş ve örnek sporcu görmek istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda ülkemizi yurtiçinde ve yurtdışında başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Dönem birincisi Halit Gökçe ise yaptığı konuşmasında eğitimleri süresince kendilerine emeği geçen herkese teşekkür etti.

AA / Fahrettin Gök - Güncel

Ekrem Kurt Türkiye Güncel Haberler

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