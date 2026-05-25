Arızayı gidermek isteyen sürücü ve yanındakilere TIR çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde TIR sürücüsü Hakim Karaaslan, aracındaki arızayı gidermek isterken başka bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde TIR sürücüsü Hakim Karaaslan (25), aracındaki arızayı gidermek isterken başka bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada, 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydan geldi. İddiaya göre Gaziantep'ten Nurdağı'na giden Hakim Karaaslan yönetimindeki 73 ABH 289 plakalı TIR'ın lastiklerinden duman yayılması üzerine Karaaslan aracını emniyet şeridinde durdurdu. O sırada 34 LH 0409 plakalı otomobiliyle aynı istikamete giden polis memuru Mehmet Fatih Ç. de (29), Karaaslan'a yardım etmek için emniyet şeridinde durdu.

Hakim Karaaslan ile Mehmet Fatih Ç., dorsenin sol arka lastiklerini kontrol ettikleri sırada İbrahim K. (39) yönetimindeki 01 AEB 552 plakalı TIR kontrolden çıkarak ilk önce park halindeki TIR'a, ardından da Hakim Karaaslan ile Mehmet Fatih Ç.'ye çarptı. Kazada, Hakim Karaaslan hayatını kaybederken, Mehmet Fatih Ç. ile İbrahim K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Fatih Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

SİLOPİ'DE DEFNEDİLECEK

Hakim Karaaslan'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemeden sonra Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsinin ardından Hakim Karaaslan'ın cenazesi Şırnak'ın Silopi ilçesine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
