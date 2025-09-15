Haberler

TIR Otobüse Çarptı, Kaza Kamerada

Malatya'nın Darende ilçesinde, freninin boşalması sonucu kontrolünü kaybeden TIR, yolcu otobüsüne çarparak şarampole devrildi. Kazanın anı, otobüs içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'nın Darende ilçesinin Ulupınar Mahallesi'nde Salih Eken idaresindeki 41 AOU 373 plakalı TIR'ın freninin boşalması nedeni ile kontrolünü yitirip yolcu otobüsüne çarparak şarampole devrildiği kaza, otobüs içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
