Tır ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü Adem Yaman hayatını kaybetti. Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adem Yaman idaresindeki 48 JU 469 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 CAZ 419 plakalı tır, Antalya-Fethiye kara yolu Karabel mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde Yaman'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazanın ardından tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel