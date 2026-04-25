TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve oğlu öldü

GAZİANTEP'te TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Açıkgöz (50) ve oğlu Ahmet Açıkgöz (20) hayatını kaybetti, küçük oğlu Baran (14) ise ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Gaziantep-Nizip D-400 kara yolu Çaybaşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İbrahim Açıkgöz kontrolündeki 02 KN 523 plakalı otomobil, Hasan Ö. (27) kontrolündeki 63 AFK 958 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Hurda yığınına dönen otomobilde baba İbrahim Açıkgöz ve oğulları Ahmet ile Baran ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından baba ve 2 oğlu ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. İbrahim Açıkgöz ile Ahmet Açıkgöz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baran Açıkgöz'ün ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan İbrahim ve Ahmet Açıkgöz'ün cenazeleri, sabah saatlerinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. TIR'ın şoförü Hasan Ö.'nün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

