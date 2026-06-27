Erkan Baş'tan, Tip Üyesi Elif Önder'in Tutuklanmasına Tepki: "Nato'ya Karşı Çıkmak Suç Değildir"

(ANKARA)- TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partinin Niğde İl Örgütü üyesi Elif Önder'in NATO karşıtı paylaşımı gerekçe gösterilerek tutuklanmasına tepki göstererek, "NATO'ya karşı çıkmak, haydutların ülkemizde elini kolunu sallayarak gezmesini eleştirmek suç değildir" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Niğde İl Örgütü üyesi Elif Önder'in NATO karşıtı paylaşımı gerekçe gösterilerek tutuklandığını bildirdi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Önder'in tutukluluğuna sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Baş, şu ifadeleri kullandı:

"NATO'ya karşı çıkmak, haydutların ülkemizde elini kolunu sallayarak gezmesini eleştirmek suç değildir. Niğde İl Örgütü üyemiz Elif Önder yoldaşımız ve diğer tüm tutuklular derhal serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA