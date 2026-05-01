TİP: 1 Mayıs'ta 576 kişi gözaltına alındı, takip ediyoruz

TİP'in açıklamasına göre, aralarında TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, Parti Meclisi üyeleri Deniz Öztürk ve Deniz Gürşan'ın da bulunduğu 43 parti üye ve yöneticisi gözaltına alındı. Parti heyeti, gözaltındaki yurttaşların durumunu Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde takip ettiklerini aktardı.

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Herkese merhabalar. Genel Başkanımız, il başkanımız, parti avukatlarımız ve milletvekilleriyle beraber Vatan Emniyetinin önündeyiz. Çünkü malumunuz olduğu üzere; Anayasa Mahkemesinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ve Bölge İdare Mahkemesinin kararlarına rağmen İstanbul Valiliği yine 'Ben bunların hepsinden büyüğüm' diyerek bir yasak kararı açıkladı. Bu yasak kararı çerçevesinde bugün, en temel ve anayasal haklarını kullanmak isteyen yurttaşlarımızdan 576 kişi hukuka aykırı biçimde alıkonuldu. Özellikle 'gözaltı' kavramını kullanmıyorum. Çünkü bu, fiilen bir alıkoymadır."

Daha dün Anayasa Mahkemesi 1 Mayıs tutuklulukları için 'hukuka aykırıdır' demişken, defalarca valiliğin bu kararına karşı mahkemeler karar vermişken, bu hukuksuzluğu asla kabul etmiyoruz. Dediğim gibi 576 gözaltı var. Şu anda bunların 43'ü parti üyemiz. Aralarında Genel Başkan Yardımcımız Doğan Ergün var, Parti Meclisi üyemiz Deniz Gürşan var, Parti Meclisi üyemiz Deniz Öztürk var. Çok sayıda ilçe yöneticimiz var. Sadece bizden de değil; çeşitli kurum ve kuruluşlardan da çok sayıda gözaltı var. Hemen arkamızda aileler bekliyor. Konuyla hiç alakası olmayan, 4-5 kilometre ötedeki yerlerden, AVM'lerin önünden, tipi beğenilmediği için alınan gencecik insanlar var.

Hala işlemlerin bitmesini bekliyoruz. Bu saat oldu. Bir kısım gözaltı Gayrettepe'de. Birazdan oraya doğru yola çıkacağız. Çünkü oraya da avukatların bile alınmadığı yönünde bir bilgi ulaştı. Tüm yoldaşlarımızı hak etmedikleri bu alıkoymalardan, bu hukuksuzluktan avukatlarımızla birlikte çıkaracağız. Bir yoldaşımızı bile geride bırakmayacağız."

Kaynak: ANKA