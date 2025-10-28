Haberler

TİKA ve Pakistan, İkbal Müzesi'nin Restorasyonu İçin Anlaştı

Güncelleme:
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Pakistan Pencap Turizm Bakanlığı arasında, Muhammed İkbal Müzesi'nin restorasyonu için niyet beyanı belgesi imzalandı. Projenin, İkbal'in 150. doğum yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Pakistan'ın Pencap Turizm Bakanlığı Arkeoloji Genel Müdürlüğü arasında Lahor kentinde bulunan Muhammed İkbal Müzesi'nin restorasyonuna ilişkin bir niyet beyanı belgesi imzalandı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, TİKA İslamabad Koordinatörü Saliha Tuna ve Pencap Arkeoloji Genel Müdürü Zaheer Abbas Malik adına Taxila Müzesi Ofisi Başkanı Asim Dogar'ın bir niyet beyanı belgesi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, imzalanan belgeye göre TİKA'nın, Pakistan'ın milli şairi Allame Muhammed İkbal tarafından inşa ettirilen ve vefatının ardından müzeye dönüştürülen binanın restorasyonunu üstleneceği bildirildi.

Projenin, İkbal'in 150. doğum yılı olan 2027'ye kadar tamamlanmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "Bu proje, hem Türkiye'de hem de Pakistan'da derin bir saygıyla anılan Allame Muhammed İkbal'in kültürel ve entelektüel mirasının gelecek nesillere aktarılmasını amaçlarken, aynı zamanda iki kardeş ülke arasındaki dostluğun kalıcı bir simgesi olacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, niyet beyanı belgesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü vesilesiyle Pakistan'da kutlanan "Türkiye-Pakistan Kültür Haftası" kapsamında imzalandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
title
