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TİKA ve Can Veren Eller Derneği, Zanzibar'da Sağlık Hizmetleri Sundu

TİKA ve Can Veren Eller Derneği, Zanzibar'da Sağlık Hizmetleri Sundu
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TİKA ve Can Veren Eller Derneği işbirliğiyle Zanzibar'daki hastanelerde poliklinik ve cerrahi müdahale hizmetleri sunulmuş, yüzlerce hastaya sağlık hizmeti verilmiştir. Türkiye'den giden gönüllü sağlık ekibi, yerel sağlık çalışanlarıyla birlikte çeşitli alanlarda cerrahi işlemler yapmış ve eğitimler vermiştir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Can Veren Eller Derneği işbirliğinde, Tanzanya'nın Zanzibar bölgesinde yüzlerce hastaya poliklinik ve cerrahi müdahale hizmeti sunuldu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye'den giden gönüllü sağlık ekibi tarafından Zanzibar'daki Mnazi Mmoja ve Kiwunge hastanelerinde poliklinik hizmetlerinden ameliyatlara kadar pek çok sağlık hizmeti verildi.

Mnazi Mmoja ve Kiwunge hastanelerinde Tanzanyalı sağlık çalışanlarıyla birlikte genel cerrahi, göz ve kadın hastalıkları, jinekolojik onkoloji ve üroloji alanlarında yaklaşık 200 hastaya cerrahi işlem uygulandı.

Program süresince gönüllü akademik kadro ilgili branşlarda eğitim vererek yerel sağlık kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlarken hastaların durumları detaylı şekilde değerlendirildi, gerekli bilgilendirmeler yapıldı ve tedavi planlamaları oluşturuldu.

Yerel makamlar, bölgedeki sağlık hizmetlerine sundukları katkılardan dolayı Can Veren Eller Derneği ile TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

TİKA, Afrika kıtasında sağlık alanında yürüttüğü destek çalışmalarına gelecekte de devam edecek.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
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