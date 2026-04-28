TİKA, Tanzanya'da arıcılık sektörünü geliştirmeye yönelik projeyi hayata geçirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tanzanya'nın batısındaki Tabora bölgesinde arıcılık sektörünün geliştirilmesine yönelik "Altın Petekler Doğu Afrika Sürdürülebilir Arıcılık ve Bal Üretimi Projesi"ni hayata geçirdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Tabora'da hayata geçirilen proje kapsamında arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, Doğu Afrika'nın tarihsel iç ticaret yolları üzerinde önemli bir konuma sahip Tabora'nın halihazırda da idari, ticari ve eğitim hizmetlerinin sunulduğu bölgesel bir merkez olma niteliğini sürdürdüğü ifade edildi.

Buna karşın ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde tarıma dayanması ve kırsal nüfusun sınırlı imkanlara sahip olması nedeniyle üretim altyapısı ile mesleki becerilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu aktarılan açıklamada, Tanzanya Doğal Kaynaklar ve Turizm Bakanlığına bağlı Tabora Arıcılık Eğitim Enstitüsü işbirliğinde yürütülen proje çerçevesinde, çoğunluğunu kadın ve gençlerin oluşturduğu 50 arıcıya eğitim verildiği ve katılımcılara modern kovanlar ile arıcılık ekipmanlarının temin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, üreticilerin belirli gruplar halinde organize edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ve bu sayede arı ürünlerinin daha standart, daha kaliteli ve katma değeri yüksek biçimde üretilmesi ile pazarlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Tanzanya'da arıcılık faaliyetlerinin büyük ölçüde geleneksel yöntemlerle yürütüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, bunun, üretim verimliliğini sınırladığı ve çevresel sürdürülebilirlik açısından bazı riskler barındırdığı ifade edildi.

Açıklamada, proje kapsamında modern arıcılık uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı.

Yürütülen faaliyetler sonucunda üretim verimliliği ve bal kalitesinde artış sağlanmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, bunun da üreticilerin gelir seviyeleri ile kırsal hanelerin ekonomik dayanıklılığına olumlu katkı sunmasının beklendiğinin altı çizildi.

Açıklamada, TİKA tarafından hayata geçirilen projeyle bölgedeki üretim kapasitesinin artırılması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve özellikle kadınlar ile gençlerin ekonomik hayata katılımının teşvik edilmesinin amaçlandığı kaydedildi.