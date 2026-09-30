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TİKA, Komorlar'da 12 köye hizmet eden sağlık merkezine tıbbi ekipman desteği verdi

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TİKA, Komorlar Birliği'nde 12 köyün sağlık ihtiyacını karşılayan Numamilima Bacini Sağlık Merkezine tıbbi ekipman ve donanım desteği sağladı. Desteğin merkezin hizmet kapasitesini artırarak bölge halkının temel sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırması hedefleniyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Komorlar Birliği'nde 12 köyün sağlık ihtiyacını karşılayan Numamilima Bacini Sağlık Merkezine tıbbi ekipman desteğinde bulundu.

Pimba Belediyesi sınırlarında bulunan sağlık merkezinin tıbbi kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, merkeze çeşitli medikal ekipman ve donanım sağlandı.

Ekipman teslimi ve merkezin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, Komorlar Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Abdullah Yahya, TİKA Moroni Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe, Sağlık Bakanlığı ve Belediyeden yetkililer ile bölge halkı katıldı.

Karatepe, törende yaptığı konuşmada, Komorlar'ın Türkiye için kardeş bir ülke olduğunu belirterek, insanlığa fayda sağlayacak her çalışmada Türkiye ve TİKA'nın katkısının bulunacağını söyledi.

Komorlar Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Yahya, kendisinin de köyü olan bölgede sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Sağlık merkezine sağlanan desteğin bölge halkının önemli bir ihtiyacına cevap verdiğini belirten Yahya, çalışmanın hayırlı olmasını diledi.

12 köyün sağlık ihtiyacını karşılayan Numamilima Bacini Sağlık Merkezine sağlanan tıbbi ekipman desteğiyle, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında, merkezin hizmet kapasitesinin artırılması ve bölge halkının temel sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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