TİKA'dan Kruşevo'ya Tıbbi Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova'nın güneyindeki Dragaş Belediyesine bağlı Kruşevo köyünün yeni Aile Sağlık Merkezine tıbbi cihaz ve ekipman desteğinde bulundu.

Aile Sağlık Merkezinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, TİKA Kosova Koordinatörü Fulya Aslan, Dragaş Belediye Başkanı Behcet Celadini, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş'ın yanı sıra milletvekilleri, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada, Dragaş'ta kendisini dost ve kardeşlerinin arasında hissettiğini söyledi.

Arnavut, Goralı, Boşnak ve Türklerin Dragaş'ta bir arada yaşadığına dikkati çeken Angılı, "Dolayısıyla biz Dragaş'a destek olduğumuz zaman bunu bir yardım değil, bizim için bir yükümlülük, bir borç gibi görüyoruz. Çünkü bundan 100 seneyi aşkın sene önce sizlerin ataları bizlerle birlikte Çanakkale'de savaşıp vatanımızı savunmak için şehit oldu. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.

TİKA Kosova Koordinatörü Aslan da Dragaş gibi coğrafi konumu ve ulaşım şartları nispeten daha zor olan yerlerde gerçekleştirilen sağlık projelerinin kıymetli olduğunu belirterek, "Bu destek ile siz değerli Kruşevoluların yerinde sağlık hizmeti alması sağlanacak. Teşhis ve tedavi süreçleri kolaylaşacak ve değerli sağlık çalışanlarının da çalışmalarını kolaylaştırmış olacağız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Celadini de TİKA ve Türkiye'ye desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Konuşmaların ardından projenin açılış kurdelesi kesildi ve davetliler merkezi gezdi.

TİKA, Kruşevo köyünün yeni Aile Sağlık Merkezini elektrikli hasta yatakları, dolap ile masalar, sterilizatör ve serum direği gibi ekipmanlarla donattı.