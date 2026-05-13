TİKA'dan Kosovalı çiftçilere tarım makinesi desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kosova'da "Elezhan Belediyesinde Tarımsal Mekanizasyonun Teşviki ve Modern Tarımın Desteklenmesi" projesi kapsamında tarımsal makine dağıtım töreni düzenlendi.

Elezhan Belediyesindeki dağıtım törenine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Elezhan Belediye Başkanı Mehmet Ballazhi, TİKA Priştine Koordinatörü Fulya Aslan ve çiftçiler katıldı.

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı açıklamada, TİKA'ya Elezhan belediyesindeki çiftçilere sağladığı destekten dolayı teşekkür etti.

TİKA'nın, Kosova'nın her bölgesine dokunmaya çalışarak çok güzel işler yaptığını kaydeden Angılı, "Bu da bizim Türkiye olarak Kosova ile kardeşliğimizi daha da derinleştiriyor, ilişkilerimizi daha ileri götürüyor." dedi.

Ballazhi de Elezhan'daki çiftçilere verilen bu destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İşbirliği köprüleri kurulması büyük bir memnuniyet kaynağıdır. Bu destekten dolayı minnettarım. İşbirliğimizi sadece tarım ve hayvancılık alanında değil, eğitim alanında da sürdürmeyi ve derinleştirmeyi umuyorum." diye konuştu.

Aslan ise proje kapsamında 20 çiftçiye motokültivatör dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bugün dünyanın birçok noktasında gıdaya erişimde insanların çok ciddi sorunlar yaşadığına işaret eden Aslan, "Tarımsal faaliyetlerin öneminin farkında olan TİKA, dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Kosova'da da tarımsal alanda birçok proje gerçekleştirmekte. Tarım ve hayvancılık alanında Kosova'da, bugüne kadar üç bin çiftçiye erişim sağladık." ifadelerini kullandı.