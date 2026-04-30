TİKA'dan Gambiya'daki cezaevine mesleki eğitim merkezi desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gambiya'nın en büyük ceza infaz kurumu olan Mile II Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde kurulan Mesleki Eğitim Merkezinin teslim töreni ile merkezin ilk mezunları için sertifika programı düzenlendi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Banjul'da gerçekleştirilen törene, Gambiya Savunma Bakanı Baboucarr Ousmaila Joof, Yükseköğretim, Araştırma, Bilim ve Teknoloji Bakanı Pierre Gomez, TİKA Gambiya Koordinatörü Ali Kerim, cezaevi yönetimi, ilgili kurum temsilcileri, proje ortağı İnsight Training yetkilileri ile kursiyerler katıldı.

TİKA desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında merkezin makine, ekipman, eğitim araçları ve atölye donanımları temin edildi.

Cezaevinde yürütülen mesleki eğitim faaliyetleriyle hükümlülerin tahliye sonrası topluma üretken bireyler olarak kazandırılması, istihdam imkanlarının artırılması ve yeniden suç işleme riskinin azaltılması hedefleniyor.

Merkezde güneş enerjisi ve elektrik tesisatçılığı, inşaatçılık, duvarcılık ve betonarme temel uygulamaları, sıhhi tesisatçılık, terzilik ve dikiş uygulamaları ile kuaförlük ve temel kişisel bakım hizmetleri alanlarında uygulamalı eğitim verilecek.

Tören kapsamında merkezin resmi teslimi gerçekleştirilirken, eğitimlerini tamamlayan ilk kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Gambiya Cumhuriyeti Yükseköğretim, Araştırma, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gomez, törende yaptığı konuşmada, herkesin hayatta ikinci bir şansı hak ettiğini belirterek, hükümlülere mesleki eğitim yoluyla yeni bir başlangıç imkanı sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gomez, merkezin yalnızca teknik beceri kazandıran bir eğitim alanı olmadığını, aynı zamanda insan onurunu, toplumsal rehabilitasyonu ve yeniden hayata tutunma iradesini destekleyen önemli bir girişim olduğunu vurguladı.

Savunma Bakanı Joof, törene Cumhurbaşkanı Adama Barrow adına katılarak, Barrow'un TİKA'ya teşekkür mesajını okudu.

Mesajda, Türkiye'nin Gambiya'nın kalkınma önceliklerine verdiği destekten duyulan memnuniyet ifade edilirken, Mile II Ceza İnfaz Kurumu Mesleki Eğitim Merkezinin, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması açısından taşıdığı öneme işaret edildi.

TİKA Gambiya Koordinatörü Ali Kerim de Kurumun, Gambiya'da mesleki eğitim ve beceri geliştirme projelerine özel önem verdiğini belirtti.

Kerim, Kanilai Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde kaynak ve terzilik atölyelerinin desteklenmesi, Mansakonko Kırsal Kalkınma Enstitüsünde eğitim ortamlarının güçlendirilmesi, Gambiya Turizm ve Otelcilik Enstitüsünde modern pastacılık atölyesinin kurulması ve Gambiya Uygulamalı Bilimler, Mühendislik ve Teknoloji Üniversitesi bünyesindeki kaynak atölyesine verilen desteğin bu yaklaşımın somut örnekleri olduğunu kaydetti.