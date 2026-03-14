TİKA'dan Azerbaycan'da Ramazan Yardımları

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), ramazan ayı kapsamında Azerbaycan'ın Göygöl ilinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtırken Gence'de şehit aileleri için iftar programı düzenledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), ramazan ayı kapsamında Azerbaycan'ın Göygöl ilinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtırken Gence'de şehit aileleri için iftar programı düzenledi.

TİKA, Türkiye'nin Gence Başkonsolosluğu ve Göygöl Valiliği işbirliğinde "Gönül Soframız Bereketli Olsun" sloganıyla düzenlenen program kapsamında Göygöl'de ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda kolisi ulaştırdı.

Programın ilk etabı için düzenlenen dağıtım töreninde konuşan TİKA Bakü Koordinatör Yardımcısı Kürşat Özdemir, TİKA'nın bu yıl ramazan ayında iftar organizasyonları ve gıda yardımlarıyla Azerbaycan'da 12 bin 500 kişinin hayatına dokunacağını belirtti.

TİKA ayrıca Gence'de verdiği iftarda 500 şehit ailesini "Gönül Sofrası"nda bir araya getirdi.

İftar programına, Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Recep Öztop, Gürcistan'ın Gence Başkonsolosu Kakhaber Abdaladze, Gence Valisi Niyazi Bayramov, Gence Müftüsü Hacı Tahir Abbaszade, TİKA Bakü Koordinatör Yardımcısı Özdemir ile şehit aileleri katıldı.

TİKA Bakü Koordinasyon Ofisinin ramazan ayı boyunca yürüttüğü çalışmalar kapsamında başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere kırsal bölgelerde yaşayan dar gelirli aileler, yetimler, engelli bireylerin aileleri, göçmenler ve Ahıska Türkleri için iftar organizasyonları düzenlenirken gıda kolisi dağıtımları da yapılıyor.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
