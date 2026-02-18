Haberler

TİKA'dan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

TİKA'dan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), ramazan ayı dolayısıyla Arnavutluk'ta 3 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıtacak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayı dolayısıyla Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğinde bulundu.

Başkent Tiran'daki Asllan Rusi Spor Salonu'nda düzenlenen dağıtım törenine, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) Başkanı Mehdi Gurra ve yardım paketlerinden yararlanacak aileler katıldı.

Ata, burada yaptığı konuşmada, ilk etapta Tiran'da bulunan 900 aileye paket dağıtılacağını belirtti.

TİKA'nın bu yılki ramazan programlarında "Gönül Soframız Bereketli Olsun" mesajının öne çıkarılacağını aktaran Ata, "Çünkü inanıyoruz ki gerçek bereket, paylaşıldıkça artan, bölüştükçe çoğalan bir değerdir. Ramazan sadece aç kalmayı değil, aç olanı anlamayı, sadece kendi soframızı değil, ihtiyaç sahibinin sofrasını da düşünmeyi bizlere öğretir. Bu kapsamda ramazan ayının birlik ve paylaşım ruhunu yansıtabilmek amacıyla bu ay içerisinde toplamda 3 bin 500 aileye gıda paketi ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Gurra da her yıl olduğu gibi bu yıl da TİKA işbirliğinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırdıklarını vurgulayarak, "Vakfımız bünyesinde bulunan yetim ailelerimizin refahını artırmak adına sunduğu katkılardan dolayı başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere TİKA'ya teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Ramazan yardımları başkent Tiran'ın yanı sıra Kukes, Pogradec, Avlonya, Fier, Korçe, Peshkopi, Bulqize ve Berat şehirlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Kaynak: AA " / " + Dzihat Aliju -
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı

Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Binlercesi kaçtı
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor

Bir şehrimizin uykularını kaçıracak çıkış: Her yıl çöküyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Film sahnesi değil gerçek! Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada

Görüntü Türkiye'den! En mutlu günü dramla bitti
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK maçı bitti, saha karıştı

Maç bitti olanlar oldu
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Film sahnesi değil gerçek! Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada

Görüntü Türkiye'den! En mutlu günü dramla bitti
14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

Hastanede karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Kenti karıştıran 'Ramazan' pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...