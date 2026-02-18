TİKA'dan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayı dolayısıyla Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğinde bulundu.

Başkent Tiran'daki Asllan Rusi Spor Salonu'nda düzenlenen dağıtım törenine, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) Başkanı Mehdi Gurra ve yardım paketlerinden yararlanacak aileler katıldı.

Ata, burada yaptığı konuşmada, ilk etapta Tiran'da bulunan 900 aileye paket dağıtılacağını belirtti.

TİKA'nın bu yılki ramazan programlarında "Gönül Soframız Bereketli Olsun" mesajının öne çıkarılacağını aktaran Ata, "Çünkü inanıyoruz ki gerçek bereket, paylaşıldıkça artan, bölüştükçe çoğalan bir değerdir. Ramazan sadece aç kalmayı değil, aç olanı anlamayı, sadece kendi soframızı değil, ihtiyaç sahibinin sofrasını da düşünmeyi bizlere öğretir. Bu kapsamda ramazan ayının birlik ve paylaşım ruhunu yansıtabilmek amacıyla bu ay içerisinde toplamda 3 bin 500 aileye gıda paketi ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Gurra da her yıl olduğu gibi bu yıl da TİKA işbirliğinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırdıklarını vurgulayarak, "Vakfımız bünyesinde bulunan yetim ailelerimizin refahını artırmak adına sunduğu katkılardan dolayı başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere TİKA'ya teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Ramazan yardımları başkent Tiran'ın yanı sıra Kukes, Pogradec, Avlonya, Fier, Korçe, Peshkopi, Bulqize ve Berat şehirlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.