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TİKA Bosna Hersek'te Afet Yönetimi Eğitimleri Düzenledi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bosna Hersek'te sağlık personeli ve sivil koruma memurları için afet yönetimi eğitimi gerçekleştirdi. Eğitimler kapsamında katılımcılara sertifikalar verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı (ADAMEP) kapsamında Bosna Hersek'te eğiticilere yönelik kurs düzenlendi.

TİKA'nın koordinasyonunda Türk Kızılay ve Bosna Hersek Federasyonu Kızılhaçının destek verdiği Afetlerde Engelli ve Yaşlı Bakımı Eğitimi, Afet Risklerini Azaltma ve Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Eğitici Eğitimi'ne 65 sağlık personeli ve sivil koruma memuru katıldı.

ADAMEP kapsamında 5 gün süren eğitime katılanlar için sertifika programı düzenlendi.

Gazetecilere açıklama yapan TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, Bosna Hersek genelinde afetlere müdahale konusunda birçok eğitim düzenlediklerini, son dönemde ülkede meydana gelen sel felaketlerinde eğitimin öneminin arttığını söyledi.

Eğitimlerin eğiticilere yönelik olduğunu anlatan Işık, şöyle konuştu:

"Bundan sonra bu tarz programlar devam edecek. Buradaki asıl amacımız, eğiticilerin de eğitilmesine katkı sağlayarak Bosna Hersek'in kendi kapasitesiyle bu eğitimlerin devamını sağlaması. Biz bulunduğumuz yerlerde o ülkenin ihtiyacı neyse bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bosna Hersek'in bu konulara olan ilgisine teşekkür ediyoruz."

Bosna Hersek'in birçok şehrinden gelen eğiticilere sertifikaları TİKA ve Türk Kızılay yetkilileri tarafından verildi.

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Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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