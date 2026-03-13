TİKA'dan Tiran'da İftar Programı

TİKA'dan Tiran'da İftar Programı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'da iftar programı düzenlendi.

Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'da iftar programı düzenlendi.

Tiran'da bir otelde düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Atay, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın düzenlediği iftar programında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ramazan ayının Orta Doğu'daki çatışmaların ve acıların yaşandığı bir döneme denk geldiğine işaret eden Atay, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak bizler devam eden saldırı ve çatışmaların bir an evvel sonlandırılarak bölgesel ve küresel barışın yeniden tesisi için diplomasi masasına dönülmesini arzu ediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, diplomasinin yeniden hakim kılınması için gerekli katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu da her seviyede dile getiriyoruz."

TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata ise bu yıl ramazan programlarının temasını "Gönül Soframız Bereketli Olsun" olarak belirlendiğini anımsatarak, "Çünkü inanıyoruz ki gerçek bereket, paylaştıkça artan, bölüştükçe çoğalan bir değerdir." dedi.

Arnavutluk'ta 1996 yılından bu yana 800'ün üzerinde proje gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ata, bu çalışmaların en büyük gücünün yerel ortaklarıyla kurdukları samimi işbirliği olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi

İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

Son füze kriziyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama' İran'a mesajı net
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı

Türkiye'nin yanı başı! Ülkenin kalbine bombalar yağdırdılar
Lig sonuncusu Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye karşı ''Oley'' ve ''3-3-3'' tezahüratı

Fenerbahçe ile resmen alay ettiler
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz

Trump ağızındaki baklayı çıkardı: Ele geçirebiliriz
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi

Trump'tan Netanyahu'ya İran emri! 1 hafta süre verdi
ABD ordusu 'hayalet' uçaklarının görüntülerini paylaştı

ABD'nin 'hayalet' silahı! Ordu görüntülerini paylaştı
Lig sonuncusu Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye karşı ''Oley'' ve ''3-3-3'' tezahüratı

Fenerbahçe ile resmen alay ettiler
Galatasaray'da Lucas Torreira kararı

Galatasaray taraftarını zevkten dört köşe edecek gelişme
Kim Jong Un'dan Araplara hayati uyarı: Eğer bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...

Araplara hayati uyarı: Eğer uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...