TİKA, Arnavutluk Silahlı Kuvvetler Akademisi Yabancı Dil Laboratuvarı'nın donanımını sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) yürütülen "Arnavutluk Silahlı Kuvvetler Akademisi Yabancı Dil Laboratuvarı Donanım Projesi" kapsamında açılış töreni düzenlendi.

Başkent Tiran'daki Akademide gerçekleştirilen törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Korgeneral Arben Kingji, Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes, TİKA Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata ile iki ülke yetkilileri katıldı.

TİKA Başkan Yardımcısı Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada kurum olarak Arnavutluk'ta uzun yıllardır farklı projeler uyguladıklarını söyledi.

Geçmişten bugüne gerçekleştirdikleri proje sayısının 800'e yaklaştığını belirten Coşkun, uzun yıllardır tarihi bağları bulunan Arnavutluk ile birçok projeyi uygulama azminde olduklarını vurguladı.

Bu yıl 30'a yakın proje gerçekleştireceklerine dikkati çeken Coşkun, şöyle konuştu:

"Bugün de burada Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki bir işbirliğinin temelinde bulunuyoruz. TİKA olarak daha evvel yine içerisinde bir Türkçe sınıfı bulunan Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinde ikinci Türkçe okulunu, Türkçe sınıfını, dersliğini açmış bulunuyoruz. 2025 yılında daha önce kullanılan sınıfın tadilatını ve renovasyonunu yapmıştık. Bu yıl yeni bir sınıf daha açtık. 19 askeri öğrenci, burada Türkçe öğreniyor.

Bunu biz, sadece Türk Silahlı Kuvvetleri ile Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri arasındaki işbirliği olarak görmüyoruz. Aynı zamanda Türkiye ile Arnavutluk arasındaki işbirliklerimizden biri olarak görüyoruz."

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış

Bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış: Yüzüne bakıp...
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil

Gözlerin çevrildiği İran cephesinden kritik bir açıklama daha

Kadir Doğulu'dan doğum günü mesajı: Savaşmayın sevişin, bakın biz başladık

"Savaşmayın sevişin! Bakın biz başladık"
Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastılar

Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastı
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı
Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor

Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor
Kadir Doğulu'dan doğum günü mesajı: Savaşmayın sevişin, bakın biz başladık

"Savaşmayın sevişin! Bakın biz başladık"
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı

Okul saldırısı sonrası görevden alındı! Skandal yazışma ortaya çıktı
12 yıl sonra ortaya çıkan görüntü: Barış Alper Yılmaz HES eyleminde

Eylemdeki bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor