TİKA, Afganistan'da Atatürk'ün doktorunun adını taşıyan kütüphane kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Bamyan vilayetinde kurduğu kütüphaneye Atatürk'ün görevlendirmesiyle bu ülkede hizmetlerde bulunan özel doktoru Rıfkı Kamil Urga'nın adını verdi.

TİKA'nın Afganistan'daki kalkınma projelerine desteği sürüyor.

Bamyan Üniversitesi Kampüsü'nde mayıs sonunda temeli atılan kütüphane tamamlanarak hizmete girdi.

220 metrekare alan üzerinde inşa edilen kütüphanenin masa, sıra, kitaplık, perde, projeksiyon cihazı ve bilgisayar gibi gerekli malzemeleri de TİKA Kabil Ofisi tarafından karşılandı.

Üniversite, ilk kütüphanesine kavuştu

Dr. Rıfkı Kamil Urga'nın adını taşıyan kütüphane, üniversite kampüsünde düzenlenen törenle akademisyen ve öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Böylece üniversite ilk kütüphanesine kavuşmuş oldu.

Törene TİKA yetkilileri, Afganistan geçici hükümeti Yükseköğretim Bakan Vekili Nida Muhammed Nedim, Bamyan Valisi Abdullah Serhadi, Bamyan Üniversitesi Rektörü Hazret Muhammed Burhani, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Afgan yetkililer, proje dolayısıyla Türkiye ve TİKA'ya teşekkürlerini sundu.

AA muhabirine konuşan Nedim, TİKA'nın Afgan halkına yönelik yardımlarının sürmesini dilediğini söyledi.

Nedim, "Afganistan için çok önemli hizmet ve yardımlarda bulunan kardeş ülke Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Burada gördüğümüz gibi Bamyan Üniversitesi bünyesinde bir kütüphane açıldı. Çok teşekkür ediyoruz. Allah onlara güç versin." dedi.

Atatürk'ün doktoru Urga'nın adı yaşatılacak

TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan da TİKA olarak Afgan halkına yönelik desteklerini devam ettireceklerini söyledi.

Erdoğan, üniversitenin daha önce kütüphanesinin bulunmadığını ve binlerce öğrencinin böyle bir imkandan mahrum kaldığını belirtti.

Kütüphaneyi 3-4 ay gibi kısa sürede tamamlayarak hizmete açtıklarını anlatan Erdoğan, turistik şehir Bamyan'da halkın okuma yazmaya oldukça değer verdiğini ve gençlerin birçoğunun üniversite okumayı hedeflediğini ifade etti.

Bamyan'ın güzel ve şirin bir şehir olduğunu kaydeden Erdoğan, "Biz de şehrin bu güzelliğine uygun olarak Bamyan Üniversitesi içerisinde kütüphanemizin temellerini attık ve Dr. Rıfkı Kamil Urga'nın adını verdiğimiz kütüphanemizin açılışını Afganistan Yükseköğretim Bakanı ile gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Urga'nın ömrünün 17 yılını Afganistan'da geçirerek hizmet ettiğini anlatan Erdoğan, "Aslında henüz daha TİKA kurulmamışken, belki fikir aşamasında bile daha değilken burada gönüllü bir TİKA'cı olarak çalışmalar yürütmüş, Afganistan'ın ilk tıp fakültesinin kurulmasına yardımcı olmuş, destekler vermiş bir insandı. Biz de üniversite içerisine yaptığımız bu kütüphaneye kendisinin ismini vererek adını Bamyan şehrinde yaşatmayı düşündük." diye konuştu.

"Bamyan Üniversitesi öğrencileri için önemli bir imkan sağlandı"

Turizm Bölümü 4. sınıf öğrencisi Asıf Ekberi, geçen 4 yılda kampüste kütüphanenin olmaması nedeniyle kitap temini ve ders çalışma ortamıyla ilgili sorun yaşadıklarını söyledi.

Böylesi bir kütüphanenin kurulmasından memnun olduğunu belirten Ekberi, "Bamyan Üniversitesi öğrencileri için önemli bir imkan sağlandı. Burada ders çalışabilir ve birçok kaynağa erişebilirler." dedi.

Çankırı'da 1880 yılında doğan Dr. Rıfkı Kamil Urga, Mustafa Kemal Atatürk'ün özel doktorluğunu yaptı. Urga, Türkiye'yi ziyaret eden Afganistan Kralı Amanullah Han'ın talebi ve Atatürk'ün görevlendirmesi üzerine bu ülkeye giderek 17 yıl kaldı.

Afganistan'da sağlık alanında birçok hizmete imza atan Urga, Afganistan'da ilk olan Kabil Tıp Fakültesinin kuruluşunda önemli katkılar sundu.