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TİHEK tarafından Filistinli Çocuklar Günü paneli düzenlendi

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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca (TİHEK) "Filistinli Çocuklar Günü" paneli düzenlendi.

TİHEK Ana Bina Konferans Salonu'nda 5 Nisan Filistinli Çocuklar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasını TİHEK Başkanı Muharrem Kılıç yaptı.

Filistin'de kadın, çocuk ve yaşlıların hedef alındığı büyük bir insani krizle karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Kılıç, dünya çapında bu krize gösterilen tepkinin yetersiz olduğunu söyledi.

Kılıç, Filistin'deki insanlık ihlallerine yönelik bir rapor hazırladıklarını ve yakın zamanda kamuoyuyla paylaşmayı umduklarını belirterek, "Anadolu Ajansının da bu süreçte tarihe tanıklık noktasında küresel ceza adaleti sürecinin etkili bir şekilde sürdürülmesi adına çabası, ciddi bir katkısı oldu. Destekleri için teşekkür ederiz." dedi.

Yeryüzünde Adalet Kadın Hukukçular Platformu Başkanı Serpil Penez Şahin ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi Muhammet Ecevit Carti'nin Filistin'de yaşananlara ilişkin konuşmalarının ardından panele geçildi.

???????Moderatörlüğünü Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer'in üstlendiği panelde ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül ve Yeryüzünde Adalet Kadın Hukukçular Platformu Sözcüsü Özlem Akgüç konuştu.

Panelde Filistin'de yaşanan insani trajedinin çocuklar üzerindeki etkileri ele alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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