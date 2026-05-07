Tihek'in Yeni Dönem İlk Toplantısı Vasip Şahin Başkanlığında Gerçekleştirildi

(ANKARA) - Ankara Valiliği'nden Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu başkanlığına atanan Vasip Şahin, TİHEK'in yeni dönemdeki ilk kurul toplantısına başkanlık etti. TİHEK Başkanı Şahin, "Önümüzdeki süreçte istişare, ortak akıl ve kurumsal birikimimizle çok kıymetli mesafeler kat edeceğimize inancım tamdır" dedi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun (TİHEK) yeni dönemdeki ilk kurul toplantısı, TİHEK Başkanı Vasip Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 30 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Vasip Şahin Ankara Valiliğinden Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığına getirilirken, atama sonrası TİHEK'in ilk kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Şahin, Kurul toplantısının açılışında yaptığı konuşmada yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, TİHEK'in milletin hak arama mücadelesinde son derece önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Temel misyonu insan onurunu merkeze alarak, insan haklarını korumak, geliştirmek ve hak ihlallerine karşı kararlı bir duruş sergilemek olan kurumun hiçbir ayrım gözetmeksizin her bireyin onurlu ve adil bir muamele görmesine katkı sunmayı ve toplumun her kesiminde eşitlik kültürünü yaygınlaştırmayı amaçladığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde kurumumuzun hem ulusal hem de uluslararası alanda etkin çalışmalarını gayretle sürdürmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte istişare, ortak akıl ve kurumsal birikimimizle çok kıymetli mesafeler kat edeceğimize inancım tamdır. Bu doğrultuda, sadece ihlalleri tespit eden değil, önleyici mekanizmalarıyla hak ihlalleri oluşmadan gerekli tedbirlerin alınmasına rehberlik eden Kurulumuzun yürüteceği çalışmaların verimli geçmesini temenni ediyor, ilk Kurul toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum."

Açılış konuşmasının ardından Şahin, 6701 sayılı TİHEK Kanunu çerçevesinde "görevin tarafsızlık, dürüstlük, hakkaniyet ve adalet anlayışı içinde yerine getirileceği" hususunda yemin etti.

Sonrasında Kurul, gündem konularını müzakere ederek karara bağladı.

Kaynak: ANKA