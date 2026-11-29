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Gürcistan'da hükümetin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini 4 yıllığına askıya alma kararı, ikinci yılında başkent Tiflis'te protesto edildi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin 28 Kasım 2024'te ülkesinin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini 4 yıllığına askıya alma kararının yıl dönümünde Tiflis'te protestocular yine sokağa indi.

Başkentin farklı noktalarında gece saatlerinde bir araya gelen göstericiler, Özgürlük Meydanı'na yürüdü.

Gürcistan, AB ve çeşitli ülkelerin bayraklarını taşıyan göstericiler, hükümetin 2 yıl önce aldığı karara tepki gösterdi.

Muhalefet partilerinin organize ettiği gösteri kapsamında Tiflis'in merkezindeki Özgürlük Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, Gürcistan milli marşını söyledi.

Gürcistan'ın AB'ye katılım sürecini destekleyen ve hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler, ülkenin AB ile entegrasyonu için etkili adımlar atılmasını talep etti.

"Siyasi diyalog AB tarafından askıya alındı"

Tiflis'te gösteri devam ederken yerel televizyon kanalı İmedi TV'deki bir programa katılan Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Gürcistan-AB ilişkilerini değerlendirdi.

ABD ile stratejik ilişkileri yeniden başlatmak istediklerini belirten Kobakhidze, "Avrupa Birliği'ne gelince, eğer yarın müzakerelere başlamaya karar verirlerse, biz de yarın imzalayacağız. Ama onların tarafından siyasi diyalog askıya alındı ve bu süre boyunca bizimle müzakerelere başlamıyorlar." diye konuştu.

Hükümetin askıya alma kararı

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, 28 Kasım 2024'te ülkesinin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini 4 yıllığına askıya almaya karar verdiklerini açıklamış, ardından ülkede gösteriler başlamıştı.

Öte yandan, AB, ABD, dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin 26 Ekim 2024'te kazandığı parlamento seçimlerini kabul etmeyerek, hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlaması sürecini askıya almasına tepki göstermişti.

Kobakhidze hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçleri, eski Cumhurbaşkanı Zurabişvili'yi ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçlamıştı.

ABD ile bazı Avrupa ülkeleri ise Gürcistan hükümetinin bazı yetkililerine yaptırımlar uygulamıştı.

Başbakan Kobakhidze, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin yeniden başlamasının Donald Trump döneminde mümkün olabileceğini savunuyor.

Kaynak: AA