Ticaret Bakanlığı: Taşınmaz Satışları, Güvenli Ödeme Sistemi Üzerinden Yapılacak

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, taşınmaz, kuyum ve taşıt ticareti yetki belgelerindeki yenileme ve tadil işlemlerine yönelik yönetmeliklerde değişiklik yapıldığını belirterek, "1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde satış bedelinin, taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden yapılmasının zorunlu olması öngörülmüştür" açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz, kuyum ve taşıt ticareti yetki belgelerindeki yenileme ve tadil işlemlerine yönelik yönetmeliklerde değişik yapıldığını duyurdu. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde, taşınmaz satışlarında satış bedeli satıcıya genellikle elden ödenmekte olup bu durum kayıt dışı işlemlere, alıcı ve satıcı taraflar açısından bazen ödememe ihtilaflarına yol açabilmekte, işlemlerde güvensizlik yaratmakta, tarafların yüksek meblağda nakit taşımasına neden olmakta ve paranın çalınması gibi riskleri ortaya çıkarmaktadır."

Bu çerçevede, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık ve hırsızlık ve riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amaçları doğrultusunda, taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sisteminin zorunlu hale getirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığımız tarafından Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.

Bu düzenleme ile 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halınde satış bedelinin, taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden yapılmasının zorunlu olması öngörülmüştür. Bununla beraber, Bakanlığımıza söz konusu süreyi 3 aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

Söz konusu sistemin zamanında ve eksiksiz şekilde uygulamaya alınabilmesi için Ticaret Bakanlığımız ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliğinde teknik çalışmalara başlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın menfaalerinin korunması ve emlak sektöründe istikrarlı, şeffaf ve dengeli bir piyasanın tesisi için gerekli tüm tedbirler alınmaya devam edilecektir."

Kaynak: ANKA