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Kapıkule'de Rekor Uyuşturucu Operasyonu: 810 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Kapıkule'de Rekor Uyuşturucu Operasyonu: 810 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
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Ticaret Bakanlığı, Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir TIR'da 810 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı. Şüpheli TIR'ın X-Ray taraması sonucu detaylı aramada uyuşturucu maddelerin yasal yük içine gizlendiği tespit edildi. Araç el konulurken soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devam ediyor.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 810 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, ülkemizden çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR aracı şüpheli olarak değerlendirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen X-Ray taraması sonucunda araç detaylı aramaya sevk edildi. Yapılan detaylı aramada, aracın yasal yükünün içerisine gizlenmiş vaziyette 810 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında, uyuşturucu maddenin taşınmasında kullanılan TIR cinsi araca da el konuldu. Olayla ilgili soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir."

Kaynak: ANKA
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