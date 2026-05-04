Ticaret Bakanı Bolat, 2'nci Dönem Jetco Toplantısı Kapsamında Litvanyalı Mevkidaşı Griksas ile Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye–Litvanya 2'nci Dönem JETCO Toplantısı kapsamında, bugün İstanbul'da, Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Sayın Edvinas Grikšas ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini" belirtti.

Bolat, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sayın Bakan Edvinas Griksas ile görüşmemizde, 'Türkiye–Litvanya 2. Dönem JETCO Toplantısı' öncesinde ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gündeminde yer alan belirli gündem konularını kapsamlı biçimde değerlendirme fırsatı bulduk. Bu doğrultuda; ikili ticaretimiz ile birlikte yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, savunma sanayi, enerji ve turizm gibi stratejik alanlarda iş birliğimizi daha ileri seviyeye nasıl taşıyabileceğimiz hususunda görüş alışverişinde bulunduk."

Görüşmemizde ayrıca, iş insanlarımızın vize süreçlerinin kolaylaştırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile, yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi başta olmak üzere Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz açısından önem taşıyan konuları da ele aldık. Baltık bölgesindeki önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Litvanya ile karşılıklı güvene dayalı ekonomik işbirliğimizi daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz. Bu çerçevede Sayın Bakan Edvinas Grikšas ile birlikte, 2025 yılında 1,1 milyar ABD Doları olan ikili ticaret hacmimizi yakın dönemde 2 milyar ABD Dolarına çıkarma konusunda ortak hedef belirledik."

Kaynak: ANKA