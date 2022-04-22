Tibet'teki Kırsal Yollar 90 Bin Kilometreyi Aştı

LHASA, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin'de ulaştırma alanındaki yetkililerin Perşembe günü yaptıkları açıklamaya göre, ülkenin güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde 2016 yılından bu yana toplam 38.200 kilometre köy yolu inşa edildi veya yenilendi. Böylece plato bölgesindeki toplam köy yolu uzunluğu, 2021 yılı sonuna kadar 90 bin kilometrenin üzerine çıktı. Ulaştırma Bölge Müdürlüğü yetkilisi Feng Zhenzhong düzenlenen basın toplantısında, 2016'dan 2021'e kadar bölgenin 3 binden fazla kırsal yol inşa projesine 94,1 milyar yuan (yaklaşık 14,7 milyar ABD doları) akıttığını belirtti.

Bu süre zarfında 280 kasaba ve 2.974 köye asfaltlanmış yollar yapıldı. Feng, artık, 74 ilçe düzeyindeki yerlerin tümünün 500 kasabaya, bir başka deyişle bölgenin yüzde 73'üne giden yolcu otobüsü hatlarına sahip olduğunu ve yolcu taşımacılığı hizmetlerinden yararlandığını bildirdi. Kırsal yol bakım işçisi olarak istihdam edilen 27.000'den fazla çiftçi ve çobana, sübvansiyon olarak yaklaşık 97 milyon yuan verildi. Tibet geniş bir arazi büyüklüğüne, zorlu doğal çevreye ve geçmişe dayanan nedenlerden dolayı zayıf ulaşım bağlantılarına sahip bir bölge. Bölge, son yıllarda kırsal kesimdeki karayolu yapımında, ayrıca tarım ve kırsal alanlardaki ulaşımda hızlı bir gelişme kaydetti.

Xinhua / Güncel