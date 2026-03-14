14 Mart Tıbbiyeliler Derneği üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Tıbbiyeliler Derneği üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Dernek üyeleri, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulunarak Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen dernek üyeleri, mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.
Merdivenlerde fotoğraf çektiren dernek üyeleri, ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
