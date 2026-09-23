Haberler

Thomas Guenole, alıkonulurken işkence gördüğü iddiasıyla Fransa'da şikayetçi oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025'te Sumud Filosu'na katılan Thomas Guenole, İsrail tarafından alıkonulurken işkence gördüğü gerekçesiyle Fransa'da şikayetçi oldu. Guenole, Ben-Gvir dahil İsrailliler hakkında İnsanlığa Karşı Suçlarla Mücadele Merkezi'ne başvurdu ve yaralı Fransızlara şikayet çağrısı yaptı.

Küresel Sumud Filosu'na 2025'te katılan Fransız siyaset bilimci ve aktivist Thomas Guenole, İsrail tarafından alıkonulduğunda işkence gördüğü gerekçesiyle şikayette bulunduğunu açıkladı.

Guenole, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından şikayetiyle ilgili açıklama yaptı.

2025'te filoyla Gazze'ye giderken İsrailliler tarafından alıkonularak kötü muameleye maruz kaldığını belirten Guenole, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir dahil söz konusu İsrailliler hakkında işkence yaptıkları gerekçesiyle Fransa'da jandarma teşkilatına bağlı İnsanlığa Karşı Suçlarla Mücadele Merkezi'ne şikayette bulunduğunu belirtti.

Guenole, şikayetini alan jandarmalara sergiledikleri profesyonel tutumdan ötürü teşekkür ederek, bu yıl ve geçen yıl filoya katılan ve yaralanmış olan Fransızlara da şikayette bulunmaları çağrısında bulundu.

Guenole, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na 2025'te katılmıştı.

İsrail, filoya ait gemilerdeki aktivistleri Ekim 2025'te uluslararası sularda alıkoymuştu.

Kaynak: AA
PSG ve Sevilla'da forma giymişti! Şimdi gezgin oldu

Dünyanın tanıdığı isim işi gücü bırakıp gezgin oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlar Vadisi'nin “Kaşifoğlu”su adliyede! Sedat Savtak ifade vermeye geldi

Kurtlar Vadisi'nin “Kaşifoğlu”su adliyede! Sedat Savtak ifade vermeye geldi
Okulun yanındaki çöpte peş peşe patlama! Nedeni özel okulun laboratuvar kimyasalları çıktı

Çöpten peş peşe patlama sesi geldi! Sebebi okulun laboratuvarı
Mersin Erdemli'de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti

Kan donduran son anbean kamerada
Beyaz bir çiftin siyahi bebeği dünyaya gelince olanlar oldu

Doğurduğu bebeği görünce şoke oldu

Aldatılan kadından akıl almaz intikam! Paranın üzerine düştüğü nota bakın

Aldatılan kadından akıl almaz intikam! Paranın üzerine düştüğü nota bakın
Hakan Fidan'dan Mekke Anlaşması çıkışı! Jeffrey'ye dönüp tek soru sordu

Canlı yayında eleştiri geldi! Fidan tek soruyla gazeteciyi mat etti
Kastamonu’da yangın faciası! 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi

Bir köy küle döndü: Geriye sadece taş yığınları kaldı