THK Taşova Şubesi, 99. kuruluş yıl dönümünde Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

Türk Hava Kurumu (THK) Taşova Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, THK'nin 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

THK eğitmeni Süleyman Güngör, THK'nin 99. kuruluş yıl dönümünü sevinçle kutladıklarını söyledi.

THK'nin kurulduğu 16 Şubat 1925'ten beri büyük başarılara imza attığını belirten Güngör, " Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, 'İstikbal göklerdedir' ilkesiyle kurulan bu köklü kuruluş, genç nesillere havacılık tutkusunu aşılamak ve havacılığın farklı alanlarında ilerleme sağlamak amacıyla yola çıkmıştır." ifadesini kullandı.