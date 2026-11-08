TESKİ, filosuna 15 su arıza bakım aracı ve 20 iş makinesi ekliyor

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Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ), altyapı hizmetlerinde kullanmak amacıyla araç filosuna 15 su arıza bakım ve onarım aracı ile 20 iş makinesi kazandırıyor.

TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, yeni araçlarla kurumun araç filosu güçlendirilecek.

İlçelerde yürütülen altyapı çalışmaları hızlandırılacak, yeni araçlarla hizmetler daha etkin yürütülecek.

Kaynak: AA