Terör bağlantısı gerekçesiyle mal varlığı dondurulan kişi hakkındaki hüküm yürürlükten kaldırıldı

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, "A-DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı" olduğu gerekçesiyle daha önce mal varlığı dondurulan kişi hakkındaki hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, "A-DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı" olduğu gerekçesiyle daha önce mal varlığı dondurulan kişi hakkındaki hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete'de, BMGK'nin 1267, 1988, 1989 ve 2253 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, söz konusu listenin "A-DEAŞ ve El-Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler" başlıklı bölümünde yer alan "Hajjaj Bin Fahd Al Ajmi" isimli şahsa ilişkin malvarlığının dondurulması hükümleri kaldırıldı.

Karar, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 5'inci maddesi uyarınca alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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