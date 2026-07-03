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Terme Belediye Başkanı Kul'dan AK Parti İlçe Başkanlığına atanan Ertan'a ziyaret

Terme Belediye Başkanı Kul'dan AK Parti İlçe Başkanlığına atanan Ertan'a ziyaret
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Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AK Parti Terme İlçe Başkanlığına atanan Mümin Osman Ertan'ı ziyaret ederek teşkilat çalışmaları ve hizmet hedefleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AK Parti Terme İlçe Başkanlığına atanan Mümin Osman Ertan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Terme İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen ziyarette teşkilat çalışmaları, Terme'ye yönelik hizmetler ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Kul, görevine başlayan Ertan'a başarı dileğinde bulunarak, Terme'ye yönelik hizmetlerin birlik ve beraberlik içinde sürdürüleceğini belirtti.

Ertan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Terme'ye hizmette uyum, koordinasyon ve ortak akıl anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı
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