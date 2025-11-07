Teoman, Harbiye Açıkhava'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Şarkıcı Teoman, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu 2025 yaz konserlerinin kapanışında hayranlarıyla buluştu.

???????Bayhan Müzik'ten yapılan açıklamaya göre, 13 Mayıs'ta konserler serisinin açılışını da yapan sanatçının son konserine de müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konsere "Bir Kış Sabahı" ile başlayan Teoman, yaklaşık iki saat süren konserde "Serseri", "Paramparça", "Ruhun Sarışın" ve " İstanbul'da Sonbahar"ın arasında olduğu sevilen parçalarını seslendirdi.

Teoman, 16 Kasım'da "Varoluşçuluk 101-a musical persona stand up", 28 Kasım'da "Teoman'ın Koyu Antoloji'si" projeleri ile Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde hayranlarıyla bir araya gelecek.???????