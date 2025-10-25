Temizlik İşleri Personeli Mevlüt Şirin, Maaşını Gazze'ye Bağışladı
Seydişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Mevlüt Şirin, Gazze'ye yardım videosunu izledikten sonra banka hesabındaki birikmiş parasını Kızılay aracılığıyla bağışladı. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Şirin'in duyarlılığını takdir ederek ona plaket verdi.
Seydişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Mevlüt Şirin, maaşını Gazze'ye bağışladı.
Şirin, Gazze'ye yardım videosunu izlemesi sonrası banka hesabında bulunan parasını bağışlama kararı aldı.
Banka hesabında bulunan birikmiş parasını Kızılay aracılığı ile Gazze'ye gönderen Şirin'in duyarlı davranışını öğrenen Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Kızılay Şube Başkanı Mehmet Karyağdı ile ziyarette bulundu.
Ustaoğlu, Şirin'in Filistin için elinden geleni yaptığını belirterek duyarlılığından dolayı teşekkür edip, plaket verdi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel