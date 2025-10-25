Temizlik İşleri Personeli Mevlüt Şirin, Maaşını Gazze'ye Bağışladı

Seydişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Mevlüt Şirin, maaşını Gazze'ye bağışladı.

Şirin, Gazze'ye yardım videosunu izlemesi sonrası banka hesabında bulunan parasını bağışlama kararı aldı.

Banka hesabında bulunan birikmiş parasını Kızılay aracılığı ile Gazze'ye gönderen Şirin'in duyarlı davranışını öğrenen Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Kızılay Şube Başkanı Mehmet Karyağdı ile ziyarette bulundu.

Ustaoğlu, Şirin'in Filistin için elinden geleni yaptığını belirterek duyarlılığından dolayı teşekkür edip, plaket verdi.