Temizlik görevlisi köpeği rahatsız etmemek için 3 saat başka yerde çalıştı

BATMAN'da, belediyede temizlik görevlisi olan Serdar Yıldız, topladığı yaprakların üzerinde uyuyan köpeği rahatsız etmemek için yaklaşık 3 saat başka yerde çalıştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Batman Belediyesi'nde temizlik görevlisi Serdar Yıldız, 27 Aralık'ta Turgut Özal Bulvarı'nda cadde temizliği yaparken, bir noktada topladığı yaprakların üzerine gelip uyuyan sokak köpeğini fark etti. Köpeği rahatsız etmek istemeyen Yıldız, yaklaşık 3 saat boyunca farklı yerde çalıştı. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin uyanıp ayrılmasının ardından Yıldız, o noktayı da temizledi.