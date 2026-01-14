Haberler

Temad'dan Devlet Bahçeli'ye Ziyaret

Güncelleme:
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Cahit Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret ederek emekli astsubayların taleplerini iletti.

(ANKARA) - Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Cahit Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret etti.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Cahit Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret etti. Ziyarete ilişkin TEMAD sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli'yi TBMM'de Ziyaret ettik. Camiamızın beklentileri ile ilgili taleplerimizin takipçisi olduğunu dile getirdiler. Önümüzdeki günlerde taleplerimizle ilgili MHP yetkilileri ile görüşmelerimiz devam edecek" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
