Beşiktaş TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı
Beşiktaş TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yol trafiği yoğunlaştı.

BEŞİKTAŞ TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Etiler yol ayrımında FSM Köprüsü istikametinde seyreden otomobilin motor kısmında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sırasında sürücü Talin D. otomobilini emniyet şeridine çekerek araçtan indi. Sürücü araçtan indikten kısa süre sonra alevler otomobili sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Hurda yığınına dönen otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
