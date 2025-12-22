Haberler

İstanbul'da toprak alana giren servis midibüsü bariyerlere çarptı

Haremidere bağlantı yolunda yolcusu olmayan bir servis midibüsü, yağış nedeniyle kayarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrası trafik akışı kontrol altına alındı ve midibüsün yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

TEM Otoyolu'nda yolcusu bulunmayan servis midibüsü bariyerlere çarptı.

Yağışın etkili olduğu Haremidere bağlantı yolunda D.Ç. idaresindeki 34 LUS 552 plakalı servis midibüsü, bariyerleri aşarak yol kenarındaki toprak alana girdi.

Kayan minibüs, alanı çevreleyen bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik akışı, midibüsün yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
