Haberler

İstanbul'da midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sultangazi'de TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan midibüs bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada 12 kişi yaralanırken, trafik 2 saat tek şeritten sağlandı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, TEM Otoyolu'nda midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu O-3 Hal-Otogar yol ayrımı Edirne istikametinde seyir halindeki Osman Akbaş yönetimindeki midibüs, kontrolden çıkmasının ardından bariyerlere çarpıp devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, midibüs içerisinde bulunan yolculardan 12 kişi yaralandı.

Midibüste sıkışan yaralılar, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından midibüsün kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na kötü başladı

Dünya Kupası'na kötü başladık! Millilere ilk maçta büyük şok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sır gibi saklıyordu! Eren Elmalı yeni saç stiliyle sahaya çıktı

Sır gibi sakladığı yeni saçlarıyla sahaya çıktı! İşte yeni imajı
Yemek fabrikasında infaz gibi cinayet! Aşçı hayatını kaybetti

Yemek fabrikasında infaz gibi cinayet
Arda Güler'e tribünden büyük destek! Duru Nayman ve ailesi stadyumda

Bu maça da gittiler!
Bungee jumping faciası! Genç kadın hayatını kaybetti

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu

KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladı, intihar etti
Nişan töreninde ezber bozan hediye: Kayınpederin araba jesti genç çifti şoka soktu

Böyle kayınpeder herkese lazım! Nişan hediyesi ağızları açık bıraktı

Suriye, Gaziantep'te başkonsolosluk açtı

Suriye'den Gaziantep hamlesi! Yeni dönem başlıyor