Üye Girişi
Haberler
TEM Otoyolu'nda 2 Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

TEM Otoyolu'nda 2 Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından trafik kontrollü olarak sağlandı.

- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu'nda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra TEM Otoyolu'nun Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kirazlıyalı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden E.T. idaresindeki 34 BC 6162 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen C.A. idaresindeki 54 AFN 096 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü E.T. ve eşi S.T.'ye iİlk müdahalede bulunup, ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun 1 şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

TEM Otoyolu Kocaeli Körfez Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title