Karla kaplanan Kars Ovası'ndaki menderesler dronla görüntülendi
Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Telek Suyu'nun karla kaplı hali drone ile görüntülendi. Yüksek rakımlı dağlardan eriyen kar ve kaynak sularıyla beslenen su, bölgenin önemli akarsularından biri olarak muhteşem bir kış manzarası sunuyor.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde kıvrım kıvrım akan Telek Suyu'nun karla kaplı hali dronla görüntülendi.
Bölgenin önemli akarsularından Arpaçay'ın kolu olan, yüksek rakımlı dağlardan eriyen kar ve kaynak sularıyla beslenen Telek Suyu'nun oluşturduğu menderesler, her mevsim güzel manzaralar oluşturuyor.
Yazın yöre halkının tarlasını suladığı, balık tuttuğu, kazlarını yüzdürdüğü akarsuyun çevresi, son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Kıvrım kıvrım akan mendereslerin karla kaplı hali dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik