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Telegram'ın kurucusu Durov: "Rusya, sansürü reddettiğim için beni terörist ilan etti"

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Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Rusya’nın kendisini “Telegram’da kitlesel gözetim ve sansür taleplerini reddettiği” gerekçesiyle terörist ilan ettiğini öne sürdü.

Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Rusya'nın kendisini " Telegram'da kitlesel gözetim ve sansür taleplerini reddettiği" gerekçesiyle terörist ilan ettiğini öne sürdü.

Durov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın kendisini terörist listesine almasını değerlendirdi.

"Rus yasalarının, internette bilgi yayımlamasını yasakladığını" ileri süren Durov, "Rusya, Telegram üzerinde kitlesel gözetim ve sansür taleplerini reddetmem nedeniyle beni terörist ilan etti. Rus yetkililerin, internette kimi yasaklayabilecekleri konusunda kafaları karışmış görünüyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), Durov'u bugün "terörist ve aşırılıkçılar" listesine dahil etmişti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ise Durov hakkında "terör faaliyetlerine yardım" suçlamasıyla uluslararası arama kararı çıkarıldığını açıklamıştı.

Rusya'da, Telegram'a da bir süre önce erişim engeli getirilirken, şirkete toplamı 100 milyon rubleyi aşan para cezaları verilmişti.

Telegram, Rusya'nın en popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA
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