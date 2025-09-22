TELE 1'e Soruşturma: 'RTE'nin Netanyahudan Farkı Ne' İfadesi Nedeniyle İşlem Başlatıldı

(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TELE 1'de yayınlanan bir programda "yaklaşık bir dakika" ekranda kalan "RTE'nin Netanyahudan farkı ne" alt bant yazısı nedeniyle TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık, TELE 1'de dün yayımlanan "Türkiye'nin Yönü" isimli programda kullanılan bir alt yazı nedeniyle soruşturma başlattı.

Söz konusu yayında ekrana gelen "RTE'nin Netanyahudan farkı ne" ifadesi üzerine Başsavcılık, ilgili yayından sorumlu oldukları belirlenen TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu hakkında işlem başlattı.

Savcılık, söz konusu isimler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinin 1. ve 2. fıkraları uyarınca "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan re'sen soruşturma açıldığını duyurdu.

TELE1'den açıklama

TELE1 Yayın Kurulu tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Dün gece (21 Eylül 2025) Tele1 ekranına gelen 'Türkiye'nin Yönü' programında, meslek terminolojisinde KJ dediğimiz alt yazıda kısa süreli de olsa (yaklaşık bir dakika) kanal yönetimi olarak kesinlikle onaylamadığımız bir ifade kullanılmıştır. Programda Trump - Erdoğan görüşmesine ilişkin bir değerlendirme yapılmasına karşın, KJ'de Erdoğan ile Netanyahu karşılaştırması yer almıştır. Kesin hüküm içeren bir ifade olmamakla birlikte, yanlış anlamalara açık olan bu cümleyi doğru bulmuyoruz. Reji kadromuzdan kaynaklanan ve sehven yapılan bu hata nedeniyle özür dileriz. İdari araştırmayı yaptıktan sonra gerekli kararları alacağımızı da belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."