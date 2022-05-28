Teksas Eyalet Senatörü Roland Gutierrez - Haberler

Teksas Eyalet Senatörü Roland Gutierrez
AA - Yasin Öztürk - Güncel
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ABD'nin Teksas eyaletinde 19'u çocuk 21 kişinin can verdiği silahlı okul saldırısının ardından, saldırının gerçekleştirildiği Uvalde kasabasında Teksas Valisi Greg Abbott basın toplantısı düzenledi.
ABD'nin Teksas eyaletinde 19'u çocuk 21 kişinin can verdiği silahlı okul saldırısının ardından, saldırının gerçekleştirildiği Uvalde kasabasında Teksas Valisi Greg Abbott basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında Teksas Eyalet Senatörü Roland Gutierrez, Abbott'un sözünü keserek araya girdi.
AA / Yasin Öztürk - Güncel