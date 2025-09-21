Haberler

TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 32 bin kişi ziyaret etti

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul'un 1 milyon 32 bin ziyaretçi tarafından katıldığını açıkladı. Bu yıl toplamda etkinlik, 1 milyon 503 bin kişi ile tamamlandı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 32 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Bayraktar, NSosyal hesabından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'a ilişkin ziyaretçi sayısını açıkladı.

Selçuk Bayraktar, paylaşımında, "İstanbul'da 1 milyon 32 bin kişi ile muhteşem bir final yaptık. Bu yıl TEKNOFEST 2025 ruhunu toplamda 1 milyon 503 bin kişi ile birlikte yaşadık. KKTC, Mavi Vatan ve İstanbul'da bizimle birlikte yol yürüyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Yeniden görüşmek üzere..." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Göksel Yıldırım - Güncel
